Румъния вдигна изтребителите. Нова заплаха

Дрон е бил засечен рано тази сутрин над Украйна в близост до румънската граница в окръг Тулча. Това съобщи румънското Министерство на националната отбрана, цитирано от „Аджерпрес“. Не са регистрирани нарушения на румънското въздушно пространство.

В отговор на потенциалната заплаха два изтребителя F-18 на испанските военновъздушни сили, базирани в Румъния в рамките на мисия по еър полисинг, са излетели от 57-а база „Михаил Когълничану“. В ранните часове на нощта е било издадено предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча, предаде Нова тв.