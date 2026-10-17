Напрежението расте! Румъния свали два дрона

Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са били вдигнати по тревога от 86-а авиобаза "Борча" в 17:43 ч., за да изпълнят мисия по охрана на въздушното пространство, съобщиха от Министерството на отбраната на Румъния.

Решението е взето, след като радарните системи за наблюдение засекли група въздушни цели на около 120 километра източно от Змийския остров, движещи се в югозападна посока.

В 17:59 ч. първата цел навлязла във въздушното пространство на Румъния и била свалена от единия изтребител F-16 в 18:01 ч.

Втора въздушна цел навлязла в румънското въздушно пространство в 18:01 ч. и била унищожена от другия изтребител в 18:05 ч.

И двете въздушни цели били идентифицирани като дронове. Те са свалени над териториалните води на Румъния.