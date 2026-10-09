Министър Стоянов с нови подробности за ударения кораб в Черно море. Първи оглед

Не са констатирани отломки от дрон при потопения в Черно море кораб. Това каза на брифинг във Военноморска база “Чайка”- Варна министърът на отбраната Димитър Стоянов.

"Не успяхме да констатираме отломки от дрон, за да можем да го идентифицираме", посочи министърът.

"Да се говори с хипотези не е коректно, когато става въпрос за националната сигурност. Трябва да говорим с доказателства. И от украинската страна отрекоха, и от руската страна отрекоха", каза Димитър Стоянов.

"Още по-странно беше и твърдението, че Военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дронове. Такава информация категорично не е предоставяна", категоричен бе военният министър.

"Вижда се нарастване на интензитета на ударите в икономическите зони на Румъния, България и Турция. Моят извод е, че това няма да спре. Войната продължава с пълна сила. Войната се разраства във всяка посока. Няма да е коректно да обвиняваме една или друга страна. Напълно е възможно дронът да е украински, напълно е възможно да е руски. За съжаление не констатирахме отломки от него, за да го идентифицираме. От вертолета видях, че удара е от надводен дрон. Машинното отделение е наводнено цялото. Не може да се коментира чий дрон е категорично", допълни Стоянов.

"Това, което успях да видя от борда на вертолета, е, че ударът е бил от надводен дрон и машинното отделение е цялото наводнено. Категорично не може да се коментира чий дрон е, а камо ли да кажем дали има трета страна", заяви той.

Военният министър посочи, че България има достатъчно фирми, които произвеждат антидрон системи. С такива разполагат и Военноморските сили и Сухопътни войски.

„По програмата FMF от САЩ очакваме една система да пристигне, да бъде разположена във Военновъздушните сили. Две бяха получени, т.е. закупени от американската фирма Axon, които към момента са във Военна полиция. Едната ще отиде най-вероятно във ВВС", каза военният министър.

Той подчерта, че антидрон системите не са панацея. „Дроновете непрекъснато се усъвършенстват, а антидрон системите ги следват много по-бавно”, каза Стоянов.

Двама военни са направили десант и огледали единия от ударените търговски кораби в Черно море. Външният оглед показва, че корабът е обгорял, съобщи на брифинга заместник-командирът на 24 база подполковник Пламен Дончев.

„Не намерихме остатъци от дрон. Имаме снимки. Всичко е обгоряло. Влизахме и вътре – и там всичко е обгоряло. Товарът е жито”, каза старши парашутист спасител Иван Кацаров.

Пожарът е бил изключително тежък, каза Велислав Яръков от 24 авиационна база.

От военноморските сили казват, че още никой не може да каже дали ще потъне корабът. В момента е в устойчиво състояние. Няма разлив около него. Наблюдава се и ситуацията около другия ударен кораб.

Охраната по крайбрежието ни е достатъчно усилена. Днес отново унищожихме дрон на 15 км североизточно от Синеморец, каза командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.