Колтуклиева проговори от болничното легло (ВИДЕО)

Журналистката Соня Колтуклиева е със силни болки и повръщане. Това каза самата тя от болничното си легло в "Св. София" пред Недялко Недялков, собственик на блога Факла.

"Не съм добре, много ме боли рамото, плача от болка, вливат ми системи успокоителни, главата много ме боли, боли ме тялото, не мога да понасям светлина. Сега решават екипът на д-р Мазнейков дали да ме подложат на консервативно лечение или да ме оперират. Казаха, че е фрактура, мае ми се главата, повръщам и ми бучи. Не мога да чувам добре. Не спах снощи от това бучене. Нека коментират каквото си искат, от реакцията на колегите и от моята болка...Бог ме запази и кожената барета, главата можеше да е ударена фатално. Не помня времето от удара докато са събудих. Вдигнаха ме от земята. Изпитвах ужас, че могат да ми пипнат ръката. Най-ужасяващото беше, че бях на тротоар пред централата на ПБ никой не каза да ме вкарат там, да ме сложат на стола, да ми дадат вода. Александър Нейчев казваше: Провокация, Провокация. Аз винаги така постъпвам, задавам въпроси, на които хората искат да знаят отговорите. Не ги питам за личния им живот. Искам да дават отговори. Какво пречеше на Михаела Доцова да се спре. Тя има готов отговор за това защо провалиха две изслушвания за освободения наркотрафикант, разказа Колтуклиева.

Тя като дойде към 22 ч. в Окръжна военна прокуратура, та каза, че от медиите е разбрала. 30-40 журналисти ме чакаха отпред, те са й казали, че са гледали видеото и тя е гледала 20 секунди от прозореца какво се е случвало. Имаше втора кола, можеше да ме закарат в Пирогов. Аз с тези ужасавящи болки стоях и ридаех. Но нямаше помощ отникъде. Всички чакахме да дойде линейката. Ужасът, който се стовари после върху мен беше само да не научи дъщеря ми в Америка, защото е бременна. Това наистина най-много ме стресира. И, като отидохме във ВМА, бяха много любезни. Откъслечно чувах какво ми говорят, но в крайна сметка казаха, че нямам нищо засега на главата и прешлените. Но проф. Габровски ми каза, че ще наблюдава това какво се случва с вас, но трябва да се направи контролен скенер след 4 седмици.

Нищо не може да върне усещането ми, че няма да ме убият. Биеха ме, блъскаха ме, знаеш много добре, когато бяхме заедно в ПИК, че бях с превързани крака. Миналата година пак мве блъсна един недоволен читател на улицата и имах фрактура на крака. Все съм си мислела, че не биха посегнали така брутално на журналист. Нека този случай предизвика дискусия. Да ме мразят, да ме обичат, но не може така да се постъпва с журналистите. Каква заплаха бях аз с един телефон, какво щях да направя аз на председателката на парламента. Смятам, че охранителите са жертви на охраняваните лица. Коментирали сме много пъти катастрофата с Кирил Петков. Мисля си, че те, политиците, се разпореждат грубо на тези момчета, които едва ли са толкова зли.

Не вдигнах на никого, сега като гледам Бойко Борисов е звънял, Пеевски е написал позиция. Най-настоятелен беше Слави Трифонов. Той ми каза: защо не вдигаш, така ме обезпокои. Но му обясних, че, когато ме разпитваха, не можех да вдигна телефона. Аз обясних в прокуратурата, че не мога да не кажа на хората какво се е случило. Дойде Михаела Доцова с Кутев - тя дойде да ме обвинява, защото каза: Аз се стресирах, аз се стресирах. Тя искаше да я съжалявам, че се е стресирала, а аз можех да не стана от този тротоар. Казах й веднага да напусне, а Антон Кутев е лицемер. Той е фелдфебелът, който им казва кой ще говори и какво ще говори", обясни журналистката.