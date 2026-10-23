Сложете щипка от тази подправка в портфейла. Поверие обещава пари

Една щипка канела в портфейла може да привлече пари, късмет и благополучие. Поне така твърди необичайно поверие, което набира популярност в ТикТок и други социални мрежи. Оказва се, че ароматната подправка, която обикновено свързваме със сладкиши и домашен уют, има и съвсем различна роля в някои духовни практики. За любопитния ритуал разказва френското списание „Мезон е Траво“, позовавайки се на публикации в аржентински и мексикански медии.

Защо точно канелата привлича пари

Според популярни вярвания канелата е символ на изобилието, успеха и положителната енергия. От векове тя е ценена заради своя аромат и качества, а в миналото е била скъпа и търсена стока. Именно връзката й с богатството постепенно я превръща в символ на материалното благополучие.

В някои съвременни тълкувания на китайската философия фъншуй канелата се свързва с активната енергия Ян, която символизира движение, развитие и нови възможности.

Подправката се асоциира и със стихиите Дърво и Огън. Първата олицетворява растежа, а втората - действието и промяната. Според привържениците на тези вярвания съчетанието им помага на човек да се настрои към успеха.

Мексиканското издание „Уно ТВ“ обяснява, че канелата се използва като символ на благоденствие, докато аржентинската медия TN обръща внимание на нейното място в съвременните ритуали за привличане на пари.

Как се прави ритуалът

Процедурата е изключително проста и не изисква никакви специални приготовления. Необходими са само малко смляна канела, портфейл и няколко свободни минути.

Първо трябва да извадите всичко от портфейла и да го почистите от стари касови бележки, ненужни документи и карти, които вече не използвате.

След това сложете малка щипка канела в платнена торбичка или добре затворено хартиено пакетче. Така подправката няма да се разпилее върху банкнотите и банковите карти.

Поставете пакетчето в портфейла, като според поверието в този момент трябва мислено да си пожелаете финансово благополучие или да формулирате конкретна цел, свързана с парите.

Привържениците на ритуала вярват, че така създават символична връзка между желанието за успех и мястото, където съхраняват средствата си.

Има ли наистина магическа сила

Тук обаче идва важната подробност. Няма никакви научни доказателства, че канелата може да привлича пари или да променя финансовото състояние на човека.

Нещо повече - поставянето на подправката в портфейла не е задължително правило на традиционния фъншуй, а по-скоро съвременен народен ритуал, придобил популярност в интернет.

Според публикацията на „Мезон е Траво“ смисълът на обичая е преди всичко символичен. Почистването на портфейла и поставянето на конкретна финансова цел могат да служат като напомняне, че доброто управление на парите изисква ред и внимание.

А канелата? Тя поне със сигурност ще придаде на портфейла приятен аромат.