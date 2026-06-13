Защо се приготвя шаран на Никулден
Според поверието люспите му носят здраве и благоденствие
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Според поверието люспите му носят здраве и благоденствие
Спасовден се отбелязва винаги в четвъртък, четиридесет дни след Великден
Какво гласи поверието
На 30 август отбелязват Деня на вдовицата
Изразът: "Те ти, булка, Спасовден!" е популярен и до ден днешен. Той идва от народния обичай за лекуване на безплодиеСпоред народните вярвания изневяр...