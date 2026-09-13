Бизнесът с достъп до нов портфейл от 314 млн. евро за кредитиране на устойчиви проекти
Бизнес центровете и корпоративните отдели на ОББ приемат за разглеждане заявления за кандидатстване за финансиране на проекти с подкрепата на Финансов...
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Бизнес центровете и корпоративните отдели на ОББ приемат за разглеждане заявления за кандидатстване за финансиране на проекти с подкрепата на Финансов...
Грацията за пореден път даде пример н амладите
Приходите от лихви на БАКБ нарастват през 2024 г. с 19,68% спрямо последното тримесечие на 2023 година
Годишният доклад на Paysafe Inside the Wallet (Портфейлът отвътре) изследва навиците за харчене и спестяване
Те са намерили изгубен портфейл и са го върнали
И това се е случило на Антарктида
Осъдиха я на Три месеца условно
Бизнес клиентите на банката ще могат да се възползват от финансиране при преференциални ценови условия и облекчени изисквания за обезпеченост
Всичко се случило докато похотливецът бил в банята
Ако потребителят не е клиент на А1, бонусът може да бъде подарен на друг номер на компанията
Проучване на А1 показва, че 45% от българите първо поглеждат смартфона си след ставане от сън, а 50% точно преди лягане
А1 Wallet дава възможност за безконтактни мобилни плащания чрез Apple Pay и NFC, плащания с QR код и нови планове – Standard и Premium
30-годишният Илия Савов намери раницата, в която бил портфейлът с парите
53-годишната Пепа Петрова, която върна изгубен портфейл с 600 лева и пликче с дрога, ще бъде наградена от работодателя си с парична премия. Размерът н...
Лихвите по ипотеките ни двойно по-високи отколкото в развитите страни Купуваме жилище със 170 заплати, а в Белгия са достатъчни 108 Българите живеят...
Депутат намери изгубен портфейл със значителна сума пари и публикува съобщение в социалните мрежи, за да издири собственика му. "Късно снощи вече раз...
77-годишен пенсионер от Дупница предаде в полицията портфейл с 800 лева и лични документи. Те вече са у благодарната собственичка от Сапарева баня, пр...
Хърватин получи загубения си преди 14 г. портфейл, при това в него имало повече пари, отколкото в началото. "Помислих, че някой се шегува и отидох да...
20 годишна поморийка намери изгубен портфейл и го върна на собственика му. За случая разказа младата майка Петя Иванова. Тя и съпругът й Илия Кърпачев...
Благоевград. Не един, а няколко съвестни граждани са предали открити от тях портфейли и парични суми в ОД МВР – Благоевград, които са били изгубени на...