Златната Боряна Калейн разтопи сърцето на една жена! Уникален жест

Златното момиче на България Боряна Калейн доказа, че има и златно сърце. Тя намери на улицата портфейл с много пари и без никакво колебание го занесе на полицаите в 6-то РУ в София. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни шампионка и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и, че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти.

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com