Златната Боряна Калейн разтопи сърцето на една жена! Уникален жест
Грацията за пореден път даде пример н амладите
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Грацията за пореден път даде пример н амладите
Сбогува се с българската публика с бенефис-спектакъл "Преродена"
Българската олимпийска шампионка съобщи и важна новина в живота си
Готви специален бенефис за феновете си
При следващия въпрос обаче водещият си намери майстора
Отправи пожелание към българите за Новата година
Сребърната медалистка от Париж надмина Валентина Георгиева и Кобрата
Това стана броени дни, след като голямата спортистка обяви официалното си оттегляне от спорта
Изборът й със сигурност ще се хареса на мнозина
Дойде момента да затворя една основна страница от моя живот, написа тя в социалните мрежи
Това ще се случи на 1 ноември
Човек определено живее и диша по-спокойно, когато сбъдне своята мечта, каза олимпийската вицешампионка
Аз платих много голяма цена, заяви гимнастичката
Олимпийската ни гордост направи емоционална изповед
Готви ли се сватба
Тя направи състезанието на живота си
Миналата година била на косъм да се откаже от гимнастиката
Олимпийските медалисти Боряна Калейн и Семен Новиков имаха честта да представляват България като знаменосци на церемонията по закриването на Олимпийск...
Сега ѝ предстои почивка
Голяма тайна за сребърната медалистка от олимпиадата в Париж Боряна Калейн издаде шефката на федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева. Кале...