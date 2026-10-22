Човекът на Путин каза нещо, което разтресе Европа

Владимир Соловьов - един от най-известните рупори на политиката на Владимир Путин, излиза с предложение в предаването си по руската държавна телевизия: военна коалиция между Русия и САЩ, която да раздели Европа, без да иска мнението на Европейския съюз.

„Нека си поделим Европа като братя“, казва той, обръщайки се явно към американците, като очевидно си вярва, че всичко се решава със сделката.

„Защо да не създадем военна коалиция между Русия и Америка и да разделим Европа?“, попита Соловьов своите зрители. Според него, с армиите на двете сили, разположени на континента, Европа „най-накрая ще бъде в безопасност“.

„Нека вкараме руските и американските войски и Европа вече няма да се налага да се защитава от никого. Тихо и особено ще разположим базите си на обичайните места, в Берлин и Париж, както през 1814 г.“, каза той, възприемайки влизането в руската армия в Париж след победата над Наполеон.

Обръщайки се директно към Тръмп, Соловьов каза: „Нека разделим Европа като братя.“ Предложението идва в пакет: Русия запазва господството си над европейския енергиен пазар, а в замяната на САЩ взема Гренландия.

Ще кажете - телевизионен цирк. Може би. Но Соловьов не говори в кръчмата на 5 водки, а говори по напълно сериозната и често зловеща държавната телевизия на страната, която води войната в Украйна вече пета година.

И Балканите познават тази реторика от първа ръка: през 1944 г. Чърчил и Сталин разделиха сферата на влияние в Югоизточна Европа в проценти на едно-единствено листче собственост и разделиха Югославия наполовина - 50 на 50. Когато големите играчи започнат да делят нещо „като братя“, малките дори не се питат. Сериозно ли Европа си мисли, че това е просто шоу?