Важни промени за таксите за електроуреди

Българският бизнес и потребителите ще продължат да плащат по-високи такси за електрическо и електронно оборудване, след като Върховният административен съд (ВАС) спря действието на приетото през септември намаление. Определението е от 6 октомври, но за него стана известно едва сега.

Съдебното решение е по жалби на четири организации за оползотворяване на отпадъци – „Елтехресурс“, „Екобултех“, „Грийнтех България“ и „Трансинс технорециклираща компания“. Те оспорват новите ставки, въведени от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за държавното предприятие ПУДООС. Според организациите намалението може да ограничи приходите им и да застраши финансовата им стабилност.

До окончателното произнасяне на съда остават в сила старите, значително по-високи такси. Следващото открито заседание по делото е насрочено за 10 февруари 2027 г., но това не означава, че спорът непременно ще приключи тогава.

Над четири пъти по-ниски ставки

В началото на септември МОСВ намали повече от четири пъти някои от продуктовите такси, събирани от ПУДООС. Промените бяха обнародвани в „Държавен вестник“, като целта беше да се окаже натиск и върху останалите организации за оползотворяване да намалят своите тарифи.

За черната техника например ставката беше свалена от 1,71 евро на 0,40 евро за килограм, а за тежките електроуреди – от 0,79 евро на 0,24 евро за килограм.

Продуктовата такса се заплаща от производителите и вносителите на хладилници, климатици, печки, компютри, принтери и други електрически и електронни уреди. Разходът обаче се включва в крайните цени и така тежестта достига до потребителите. Събраните средства са предназначени за събиране, третиране и рециклиране на излязлото от употреба оборудване.

Жалбата на Министерския съвет е върната за поправка

От Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) съобщиха, че Министерският съвет е подал частна жалба срещу спирането на новите ставки. Тя обаче е оставена без движение заради нередовност при подписването, като е даден седемдневен срок за отстраняване на проблема.

Ако пропускът бъде поправен в срок, петчленен състав на ВАС ще реши дали временното спиране да остане в сила. Съдът може да отмени мярката и по-ниските ставки да започнат да се прилагат, без да се чака краят на основното дело.

Ако спирането бъде потвърдено, старите тарифи ще продължат да действат поне до следващото открито заседание през февруари. Решението на тричленния състав впоследствие може да бъде обжалвано пред петчленен състав, което допълнително да забави развръзката.

„Разочаровани, притеснени и силно учудени сме от създалата се ситуация. Новите ставки преминаха през обществено обсъждане и през всички предвидени от закона процедури“, заяви председателят на БАСЕЛ д-р инж. Димитър Белелиев.

Той определи като особено притеснително обстоятелството, че жалбата на Министерския съвет е оставена без движение заради нередовност при подписването. По думите му в резултат бизнесът и потребителите продължават да понасят разходите от значително по-високите такси.

От асоциацията настояват продуктовите такси да отразяват действителните разходи за събиране, третиране и рециклиране на отпадъците, вместо да се превръщат в допълнителна тежест за икономиката и домакинствата.

БАСЕЛ планира разговори с Министерския съвет, МОСВ и други браншови организации за защита на приетите по-ниски ставки и за намиране на справедливо и икономически обосновано решение, включително по отношение на индустриалните батерии.