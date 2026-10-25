Отиде си легендарен юрист, един от бащите на Конституцията

Отиде си един от големите юристи на България - проф. Александър Джеров, един от бащите на новата Конституция. Скръбната вест съобщи бившият конституционен съдия Георги Марков във фейсбук профила си.

Джеров е роден е през 1929 г. в София.

Дълги години е ръководител на департамент „Право" в НБУ, а през 2001 г. е удостоен със званието „Почетен професор на НБУ". Преподава гражданско право, вещно право, нормотворчество и кадастър.

Автор е на емблематични за българската правна литература монографии и учебници, сред които - „Правни проблеми на реституцията", „Вещно право", „Гражданско право", „Жилищно-строителни кооперации и етажна собственост".

Джеров е депутат в 7-ото Велико народно събрание, както и в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. В 38-ото НС заема поста заместник-председател на парламента.

След 1989 г. е активен участник в демократичните промени в страната. Заема поста заместник-председател на Радикалдемократическата партия (РДП) в периода 1993–1995 г., а по-късно е заместник-председател и на Демократическата партия.