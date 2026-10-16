Страшна трагедия. Отиде си легендарен оперен певец, 40 дни след жена си

Легендарният ни оперен певец Николай Иванов си отиде от този свят само 40 дни след загубата на съпругата си. Двете им момчета останаха пълни сираци, в момент, когато имат най-голяма нужда от родителите си. Страшната новина съобщи във фейсбук Васко Мавриков.

"С огромна тъга научаваме, че оперният певец Николай Иванов си е отишъл от този свят - само 40 дни след загубата на съпругата си. Две деца остават без своите родители в момент, в който имат най-голяма нужда от тях.

Организираме дарителска кампания, с която искаме да помогнем на двете им момчета и да им осигурим подкрепа в този изключително труден период", написа Мавриков.

Моля, ако сте познавали Николай или семейството му, или просто имате възможност да помогнете, присъединете се към тази кауза, призова той.

Всяко дарение, независимо от размера му, е знак за съпричастност и подкрепа. А понякога именно подкрепата на хората може да даде надежда в най-тежките моменти, каза още Мавриков и остави линк към дарителската кампания:

https://4fund.com/bg/872j6m

Благодаря от сърце на всеки, който ще помогне, ще сподели публикацията или ще достигне до човек, който може да подкрепи децата, каза актьорът.

Поклонението ще се състои на 17 октомври 2026 г. (събота) от 11:00 часа на в католическия параклис на Централни софийски гробища, съобщиха колегите на Николай Иванов.