България получи искане за арест и екстрадиция на Ива Михайлова

България е получила искане от Северна Македония за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова, която е гражданка и на двете държави. Това съобщиха от българските власти във връзка с множество медийни запитвания.

Съобщението от Интерпол – Скопие е постъпило на 13 октомври в 19:38 ч. в Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС).

Според предоставената информация Михайлова е подсъдима за нарушение на правилата за движение по пътищата – престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от Наказателния кодекс на Република Северна Македония. На 13 октомври 2026 г. съдът в Кочани е издал заповед за ареста ѝ.

Към момента обаче не е издаден червен бюлетин на Интерпол. Българските власти не са предприели и действия за установяване на местонахождението на Михайлова на територията на страната.

От институциите припомнят, че според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на България български гражданин не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за наказателно преследване, освен в случаите, предвидени в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за страната.

Съгласно чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани.