КТ „Подкрепа“: Формулата за минималната заплата ощетява хората

Формулата за изчисляване на минималната работна заплата ощетява хората и трябва да бъде променена. Това заяви главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев в ефира на NOVA NEWS.

По думите му действащият механизъм не работи за определянето на минималната заплата за следващата година, тъй като системата, предвидена в Кодекса на труда, е била замразена. В нея е останал единствено текстът, според който размерът на МРЗ се определя от правителството.

„Това, което договаряме за следващата година, е да има механизъм и да измислим заплатата за 2028 година“, обясни Кацарчев.

По информация на синдиката минималната работна заплата се очаква да бъде около 660 евро през 2027 г. Социалният министър Деница Ефремова обаче е заявила, че ще настоява размерът да достигне 672 евро.

Кацарчев посочи, че сред основните теми за КТ „Подкрепа“ са не само минималната работна заплата, но и правата на хората, работещи на половин работен ден, както и реформите в детското и училищното образование.

„При нас има голямо натрупване. Нашите структури са внесли предложенията какво трябва и какво не трябва да се прави. Всичко зависи от това какво ще има в бюджета“, заяви той.