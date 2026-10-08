КТ „Подкрепа“: Формулата за минималната заплата ощетява хората
Синдикатът настоява за нов механизъм и очаква МРЗ да достигне около 660 евро през 2027 г.
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Синдикатът настоява за нов механизъм и очаква МРЗ да достигне около 660 евро през 2027 г.
Задължение на правителството е да изпълни нормативната уредба такава, каквато е в действителност
Доктори на улицата, ако не им дадат още пари