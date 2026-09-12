Голямата грешка на ЕС с електромобилите
Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
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Защо „нулевите емисии“ се оказаха мит
Няколко прости сметки показват колко ви трябва за стените, колко да извадите за прозорците и вратите и какъв резерв да оставите
Румен Гълъбинов предлага почасово определяне и предупреждава, че замразяването на доходите крие сериозен риск
Скачат санкциите за ЕРП-тата
СОД служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец януари 2025 г.
Средният осигурителен доход за октомври е 1666,05 лева
Средномесечният осигурителен доход се използва при изчисляване на нови пенсии
Показателят служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
Показателят служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии
Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2024 г. е 1592,01 лв.
Социалното министерство има предложение как да се изчислява минималната работна заплата
Всеки може да види точно каква пенсия ще получи
През 2020 г. критериите за данъчната оценка на имотите ще бъдат актуализирани
От 7 май ще може да се попълва и новият образец на заявление за отпускане на пенсия
Така се гарантира правото на пенсионерите да получат по-благоприятния размер
За целта хората трябва да осигурят всички документи за доходите си преди 2000 година
Пловдив. Автотехническа експертиза ще изчисли скоростта на всеки един от шофьорите, които участваха във верижната катастрофа на АМ "Тракия". Назначен...
Въвеждат и самоотчет на топлото