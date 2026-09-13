Отиде си любим актьор, променил театъра и киното ни
Николай Иванов игра повече от 50 години на сцената на Младежкия театър
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Николай Иванов игра повече от 50 години на сцената на Младежкия театър
БСП се отдалечава от идейната си философия, твърди червен депутат
Лекари от Враца изказаха подкрепата си за кандидата за кмет на общината, подкрепен от БСП, Николай Иванов. Д-р Георги Комитски аргументира подкрепата...
Кандидатът за кмет на Враца Николай Иванов проведе предизборна среща с жителите на с. Чирен. "Знам, че въпреки че увеличихме тройно средствата за села...
Кандидатът за кмет на Враца Николай Иванов, подкрепен от БСП, проведе поредната си среща с жителите на квартал "Дъбника". Срещата протече при голям ин...
Познавам отблизо Враца - нейната икономика, публични финанси, инвестиционни и инфраструктурни проекти. Следя и работата на Николай Иванов, който пое...
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов проведе поредната си среща с жителите на квартал "Дъбника". Срещата протече при голям интерес от...
Николай Иванов, един от най-автентичните творци в родното арт пространство, показва прекрасна живопис в столичната галерия "Артамонцев". Пейзажите са...
Среща с медицинската колегия направи днес независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов. Той припомни направеното в сферата на здравеопазванет...
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов днес даде началото на футболен турнир за девойки. "Уважаеми дами, искам да ви благодаря, че се в...
Смятам, че един от най-важните приоритети на местната власт през следващите 4 години е в посока на това Враца наистина да се превърне в град, в който...
Независимият кандидат за кмет на Враца Николай Иванов присъства на откриването на новия сезон по плувни спортове. Кандидатът за кмет се срещна с предс...
Кметът Николай Иванов преобрази града за 4 години Градоначалникът на Враца Николай Иванов успя да се превърне в любимец на врачани само за един манда...
Eдин от новите акционери в "Левски" Николай Иванов (в ляво на снимката) сподели първите си впечатления като фактор в управата на клуба. Той говори сле...
Кметът на Враца инж. Николай Иванов награди 8 златни медалисти от паралелката „Предприемачество и бизнес" на СОУ „Козма Кричков" в града, съобщиха от...
Враца. Кметът на Враца Николай Иванов осинови 2-годишна госпожица. Актът е символичен, но той даде старт на кампанията „Осинови врачанско семейство"....
Ще има повече пари за общините, но и справедливо разпределени, казва Николай Иванов
Отпускарят Николай Иванов се блъснал в дърво на входа на града след важна среща в столицата
Враца. Началото на нова инициатива във Враца обяви кметът Николай Иванов. Мотото й е „Осинови градинка". В нея могат да се включат собственици на фирм...
Враца. От половин година текат преговори за рестарт на "Химко". Това съобщи кметът на Враца Николай Иванов. Към торовия завод проявява интерес инвести...