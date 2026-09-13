Всичко за Николай Иванов

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Николай Иванов в "Артамонцев"

Николай Иванов в "Артамонцев"

Николай Иванов, един от най-автентичните творци в родното арт пространство, показва прекрасна живопис в столичната галерия "Артамонцев". Пейзажите са...

18 октомври | 17:45
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Любимецът на Враца

Любимецът на Враца

Кметът Николай Иванов преобрази града за 4 години Градоначалникът на Враца Николай Иванов успя да се превърне в любимец на врачани само за един манда...

25 септември | 4:40
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