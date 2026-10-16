Как ще засегне България окончателната отмяна на смяната на часовника

Дискусията за прекратяване на сезонната смяна на стрелките продължава да противопоставя двата основни избора: постоянно лятно или постоянно астрономическо (зимно) време. Нов анализ на канадски учени от Университета на Британска Колумбия и Университета „Саймън Фрейзър“, публикуван в ScienceAlert, потвърждава, че постоянното стандартно (астрономическо) време е значително по-здравословно за организма.

Влиянието върху здравето и биологичния часовник

Според експертите по съня д-р Ралф Мистлбъргър и д-р Реймънд Лам, човешкият мозък се нуждае от естествена сутрешна светлина, за да настрои циркадния си ритъм.

Социален джетлаг: Постоянното лятно време лишава хората от сутрешно слънце през зимата. Това разминаване между биологичния часовник и работния/училищния график води до хронична липса на сън, влошено психично здраве и спад в тонуса.

Зимна депресия: По-късният изгрев засилва симптомите на сезонното афективно разстройство.

Уязвими групи: Тийнейджърите и младите хора са най-засегнати, тъй като техният естествен биологичен ритъм по подразбиране е изместен по-късно.

Исторически опит и световна практика

Докато региони в САЩ и Канада наскоро приеха стъпки към целогодишно лятно време, историческите опити показват негативни резултати:

САЩ (1974 г.): Въвеждат целогодишно лятно време, но го отменят след броени месеци поради обществено недоволство и притеснения за децата, пътуващи за училище в пълен мрак.

Русия (2011–2014 г.): Също експериментира с постоянно лятно време, преди да се откаже от него.

Какво би означавало това за България?

Отмяната на смяната на стрелките в ЕС е замразена от 2018 г. поради липса на съгласие между държавите членки. За България сценариите са следните:

При постоянно астрономическо време (препоръчвано от лекарите): През декември слънцето в София ще изгрява в ~07:50 ч. и ще залязва в ~16:50 ч.

При постоянно лятно време: Слънцето ще изгрява чак в ~08:50 ч. сутринта, което означава, че ученици и работещи ще започват деня си в пълен мрак. В замяна на това вечер ще стъмва в ~17:50 ч.

Изводът на експертите: В случай че правителствата изберат целогодишно лятно време, те трябва да обмислят компенсаторни мерки – като по-късен час за започване на училище и работа, както и по-добро вътрешно осветление сутрин.