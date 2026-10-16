Тръмп изригна срещу Зеленски: Вдига цените на петрола и пречи на мира

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи една от най-острите си публични критики към Володимир Зеленски, като постави под съмнение желанието му да прекрати войната в Украйна. В специално интервю за телевизия Нюзмакс американският държавен глава нарече позор подновяването на украинските удари срещу руски петролни рафинерии и обвини Киев, че допринася за поскъпването на горивата в световен мащаб. Тръмп заяви категорично, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Владимир Путин, и повдигна отново въпроса за президентски избори в Украйна.

Зеленски казва, че иска мир, но всъщност не иска

В интервю за предаването на Роб Финърти, излъчено от Белия дом, Тръмп не спести критиките си към украинския президент. „Зеленски не е подходящият човек, с когото да работим“, заяви американският лидер.

Последва още по-категорична оценка за поведението на Киев в опитите за дипломатическо уреждане на конфликта. „Той не иска споразумение. Казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не, не съм голям почитател на Зеленски“, подчерта Тръмп.

Президентът на САЩ изрази убеждение, че войната все пак може да завърши със споразумение, но постави под съмнение възможността това да стане при сегашното украинско ръководство. „Мисля, че в крайна сметка ще постигнат някакво споразумение. Но няма да го направят с него“, каза Тръмп.

Според американския президент личната неприязън между Зеленски и Путин допълнително затруднява дипломатическите усилия. „Войната трябва скоро да приключи. Мисля, че всъщност и двамата биха искали да я видят приключила. Но смятам, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин“, заяви той.

„Това е позор“. Тръмп посочи как Зеленски вреди на света

Особено остро американският президент реагира на решението на Киев да възобнови ударите срещу руската петролна инфраструктура. „Смятам, че това е позор. Има много други цели“, заяви Тръмп пред Нюзмакс.

Той обясни защо атаките срещу рафинериите, произвеждащи дизелово гориво, са неприемливи според него. „Когато нанасяте удари по рафинерии, в които се произвежда дизелово гориво, а ние се нуждаем от него и светът се нуждае от него, тогава не правите услуга на света“, подчерта президентът.

„Всичко, което той прави, е да повишава световните цени на петрола“, добави Тръмп по адрес на Зеленски.

Последните му изявления идват след нов украински удар срещу петролна рафинерия на Роснефт в Рязанска област, югоизточно от Москва. Съоръжението има важно значение за снабдяването с горива на руската столица.

Вашингтон настоява ударите срещу руските рафинерии да бъдат прекратени, тъй като според Тръмп те допринасят за недостига и поскъпването на дизела на международните пазари.

Тръмп поиска избори в Украйна

Американският президент отправи и ново предизвикателство към политическото бъдеще на Зеленски.

На въпрос за възможността да бъде договорена двумесечна пауза във военните действия, която да позволи провеждането на президентски избори в Украйна, Тръмп отговори: „Мисля, че са необходими избори.“

Той постави под въпрос и доколко украинското общество одобрява начина, по който страната се управлява на фона на продължаващата война.

В разговора американският президент посочи интервю с украинка, която обвинява Зеленски за разрушенията и човешките загуби в страната. Тръмп цитира думите й: „Зеленски унищожи страната ни“.

Американският лидер обърна внимание и на огромното различие във възможностите на двете воюващи държави. Според него Русия разполага с много по-голям човешки ресурс, което й позволява да понася тежки военни загуби, докато Украйна няма съпоставими възможности.

Тръмп призна, че украинската армия е получила най-модерно американско въоръжение, което определи като най-доброто в света, но подчерта тежката цена на продължителния конфликт.

Зеленски се отказа от енергийното примирие

Острите думи на Тръмп последваха изявление на Зеленски пред „Файненшъл таймс“, че Украйна прекратява паузата в ударите срещу руски петролни рафинерии.

Киев обяснява решението си с продължаващите руски нападения срещу украинската енергийна инфраструктура, които според украинските власти обезсмислят обявеното от Вашингтон енергийно примирие.

Тръмп обяви инициативата на 11 октомври, но Москва не потвърди окончателно съгласие по конкретните й условия. Междувременно руски удари засегнаха украински електроцентрали и оставиха стотици хиляди хора без ток.

Въпреки това американският президент продължава да настоява за спиране на атаките срещу рафинериите и за дипломатическо решение на войната.

Напрежението между Вашингтон и Киев се задълбочи и след решението на американската администрация да облекчи ограниченията върху търговията с руски дизел. Зеленски разкритикува този ход и изрази опасения за бъдещето на американската подкрепа.

В интервюто за Нюзмакс обаче Тръмп ясно показа, че основното му недоволство е насочено към отказа на украинското ръководство да приеме условията, които според него биха могли да приближат края на войната.