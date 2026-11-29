Мюнхенската полиция беше принудена да затвори моста към остров Пратеринзел, където беше открит коледния базар, посветен на света на филмите и книгите за Хари Потър.

Полицаите едва успяха да спрат потока от посетители, желаещи да влязат, пише Bild.

Около 10 000 фенове на фентъзи от цял свят са се събрали на базара.

"Коледният пазар беше предназначен само за 500 души. Поне 10 000 бяха само на моста. Потокът беше толкова голям, че на метростанциите бяха направени обявления с призоваване на хората да не идват," отбеляза полицията.

Около 50 служители на реда са поддържали реда около базара.

Той отвори в събота вечер и ще продължи до 6 декември. Там могат да се закупят сувенири, посветени на света на романите и филмите за Хари Потър.