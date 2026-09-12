Подкрепете първото БГ фентъзи "Златната ябълка" (ВИДЕО)
Първото българско анимационно фентъзи събира гледания в You Tube до 26ти ноември Димитър Петров и екипът аниматори от студио "Змей" са си поставили а...
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Първото българско анимационно фентъзи събира гледания в You Tube до 26ти ноември Димитър Петров и екипът аниматори от студио "Змей" са си поставили а...
Откъс от фентъзи роман спечели безапелационно първа награда в шестото издание на нестандартния литературен конкурс "Недоизречено". Авторката е 14-годи...
Лондон. Най-популярният фентъзи писател навършва на днешната дата 66 години - авторът на историите от „Светът на Диска" Тери Пратчет. Наскоро той се...