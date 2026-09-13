Комунистите не пуснали Борис Христов да се върне у дома
Певецът умира в Рим, но е погребан в България
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Певецът умира в Рим, но е погребан в България
Отиде си проф. Павел Герджиков
Той определя обвиненията като дълбоко смущаващи и неточни
След 13 г. битка с болестта Петков започва втори живот Ново сърце дава шанс на Георги Петков да не се раздели не само с музиката, но и с живота си. В...
"Ла Скала" идва при теб, когато талантът ти е годен за продан, казва Владимир Стоянов
София. Тази сутрин е починал големият български оперен певец Никола Гюзелев, съобщи БНТ. Той си отиде от този свят на 77-годишна възраст. Певецът e р...
Андрей Кончаловски се разплака, докато пеех в "Бал с маски", разказва Иван Момиров
Благоевград. Известният оперен певец Калуди Калудов смая журналисти и гости на брифинг в Благоевград с изключителния си глас. По време на пресконферен...