Всичко за Оперен Певец

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Георги пее арии с ново сърце

Георги пее арии с ново сърце

След 13 г. битка с болестта Петков започва втори живот Ново сърце дава шанс на Георги Петков да не се раздели не само с музиката, но и с живота си. В...

10 декември | 22:25
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Почина Никола Гюзелев

Почина Никола Гюзелев

София. Тази сутрин е починал големият български оперен певец Никола Гюзелев, съобщи БНТ. Той си отиде от този свят на 77-годишна възраст. Певецът e р...

16 май | 8:49
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