Българският дух срещна азербайджанското наследство в София

Културното наследство на Азербайджан и вековните връзки между българския и азербайджанския народ бяха във фокуса на среща в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Инициативата бе организирана от етническата българка Мария Гусейнова-Атанасова – главен редактор на издаваното в Азербайджан списание на български език „Акорд“ и председател на Общественото сдружение „Подкрепа за развитието на азербайджано-българската дружба“.

На събитието присъстваха посланикът на Азербайджан у нас Елмар Маммадов, азербайджанският консул Айтач Мамедли, представители на азербайджанската общност в България, сред които Наргиз Ахмедова и Сабир Гулиев, директорът на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ София Шигаева-Митреска, както и Росен Симидчиев, представител на Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) в България, пише БТА.

Домакинът Мария Гусейнова-Атанасова представи новия брой на международното списание „Акорд“, което вече повече от две десетилетия популяризира българския език и култура в Азербайджан. Тя разказа за основните теми в изданието и за личната си история като българка, родена в азербайджанския град Ганджа.

„България е моята втора родина“ – с тези думи Гусейнова-Атанасова подчерта емоционалната връзка, която я свързва с двете държави. Тя отбеляза, че с посланик Елмар Маммадов са родени в един и същи град – Ганджа, и че ги обединява обичта към родното място, както и стремежът към укрепване на приятелството между България и Азербайджан.

Посланик Маммадов акцентира върху развитието на двустранното сътрудничество и предстоящите културни инициативи за представяне на азербайджанското изкуство и традиции в България, както и на българската култура в Азербайджан. Той благодари на организаторката за усилията ѝ да сближава двата народа и обърна внимание на творчеството на големия азербайджански поет и философ Низами Гянджеви.

В рамките на срещата бяха обсъдени и инициативите по повод 35-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Азербайджан – важна възможност за надграждане на партньорството между двете страни.

Темата за мултикултурализма и мирното съжителство между различните етнически общности постави Сабир Гулиев, представител на азербайджанската общност у нас. Той подчерта, че в Азербайджан живеят представители на десетки националности, сред които и етнически българи. По думите му взаимното уважение и разбирателство са съществена част от обществения живот в страната.

За символиката на домакинството в Националната библиотека говори Росен Симидчиев от SOCAR. Той определи институцията като храм на българската писменост и подчерта значението на съхраняването на националната памет и културното наследство. Симидчиев открои и възможните допирни точки между българската и азербайджанската култура, които дават поле за нови изследвания и съвместни инициативи.

С конкретни примери за културния обмен между двете държави се включи и София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет. Тя представи инициативата „Пролетни паралели“, която събира на една сцена азербайджанския празник Новруз и българската традиция Баба Марта.

Шигаева-Митреска акцентира върху ролята на младите хора в съхраняването и предаването на традициите между поколенията. Тя разказа и за други изложби и проекти, които насърчават културния диалог и взаимното опознаване.

Филм ще разкаже историята на българите в Азербайджан. Идеята за бъдещата продукция бе обявена от Мария Гусейнова-Атанасова, която изрази увереност, че проектът ще предизвика интерес и в двете държави. Филмът ще даде възможност да бъдат представени съдбите, традициите и приносът на българската общност в Азербайджан.

Срещата завърши с коктейл и разговори за бъдещи съвместни инициативи.

Българският език пази мостовете между народите

Мария Гусейнова-Атанасова е родена в Ганджа, един от големите градове на Азербайджан. Български език научава от своята баба, а висшето си образование получава във Философския факултет на Киевския университет.

След като получава разрешение от Министерството на правосъдието в Азербайджан, тя регистрира Общественото сдружение „Подкрепа за развитието на азербайджано-българската дружба“, което учредява и международното списание „Акорд“.

Изданието излиза от 2005 г. по един-два пъти годишно и се разпространява сред министерства, посолства и компании, работещи в България и Азербайджан. Съдържанието му се подготвя с участието на членове на общността, които чрез публикациите си поддържат живи българския език и културната връзка с родината на своите предци.