Азербайджан отбелязва своя най-значим съвременен национален празник – Денят на победата. Шест години след историческото завръщане на древните азербайджански земи в Карабах, Баку не просто празнува военен триумф, а демонстрира мащабно икономическо и дипломатическо надмощие.

Празникът тази година идва в момент, в който страната се е превърнала в незаобиколим фактор за енергийната сигурност на Европа и новите коридори Изток - Запад.

Алиев: „Карабах е Азербайджан!“

Президентът Илхам Алиев даде старт на честванията с емоционално и силно приветствено обръщение в социалните мрежи. Официалните профили на държавния глава разпространиха емблематични кадри от неговите посещения в Шуша, Ханкенди и Агдам, градовете, които днес се възраждат с безпрецедентни темпове.

„Да живее азербайджанският народ! Карабах е Азербайджан!“, припомни Алиев историческата си формула, превърнала се в национално кредо.

В думите му прозвуча гордост от възстановената историческа справедливост, а също така послание за стабилност: Южен Кавказ вече не е зона на замразени конфликти, а регион на глобално икономическо сътрудничество.

Ердоган в Баку: Братство отвъд протокола

Най-важният международен акцент на утрешния ден безспорно е пристигането на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Баку. В официалното си поздравително писмо до Илхам Алиев, Ердоган подчерта, че тази победа е извор на гордост за целия тюркски свят.

„Черпейки сила от нашите нерушими връзки на приятелство и братство, основани на принципа 'Един народ, две държави', аз съм напълно уверен, че ще продължим да работим в тясно сътрудничество и солидарност“, заяви турският лидер.

Севиля светна в трибагреника на победата

Ехото от Деня на победата отекна силно и в Западна Европа, демонстрирайки нарастващото влияние на Баку.

В навечерието на празника, почетното консулство на страната организира емблематична акция в Испания.

Прочутият фонтан на „Пласа де Еспаня“ в Севиля бе грандиозно осветен в цветовете на азербайджанския национален флаг – синьо, червено и зелено.

От пясъците на Карабах до дипломатическите салони на Европа, Азербайджан посреща своя 8 ноември с усещането за пълна победа. Държава, която доказа, че с ясна визия, силна армия и прагматична дипломация, историята може да бъде пренаписана.