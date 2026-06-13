Верен завинаги! Вучич направи съдбоносния избор
Отива на Червения площад, дори с цената страната да не получи покана за членство в ЕС
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Отива на Червения площад, дори с цената страната да не получи покана за членство в ЕС
Севернокорейци ще маршируват на Червения площад
Парите от европейските фондове спасиха България от рецесия в последните две години. Именно средствата от Европа са 75% от чуждестранните инвестиции в...
На 9 май се честват 70 години от победата над нацистка Германия във Втората световна война. "День Победы" е най-таченият празник в Русия, където утре...
Политическата конюнктура при отбелязването на поредната - вече 70-а годишнина, от края на Втората световна война в Европа е на път да превърне юбилея...
Отбелязването на Деня на Европа по никакъв начин не противоречи на отдаването на почит пред паметта на жертвите и на уроците от Втората световна война...
На 9 май се честват 70 години от победата над нацистка Германия във Втората световна война. "День Победы" е най-таченият празник в Русия, където утре...
Над 7 милиарда рубли ще струва парада на 9-ти май и всички съпътстващи празненства, с който Русия ще отбележи 70-тата годишнина от победата над нацист...