Студенти показаха архитектурното наследство на България и Азербайджан

Архитектурата като мост между две държави и поколения показаха студенти от България и Азербайджан във фотоизложба в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Експозицията „Архитектурното наследство на Азербайджан и България през погледа на студентите“ представя културното и архитектурното богатство на градове от двете страни, свързани с отношения на побратимяване и приятелство.

Инициативата е на Посолството на Република Азербайджан в България и Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет. В нея участват студенти от Софийския университет, Бакинския славянски университет, Гянджинския държавен университет и Нахичеванския държавен университет.

Особеното на изложбата е, че фотографиите са заснети специално за проекта от самите студенти. Те не просто представят архитектурни забележителности, а показват градовете през личния си поглед – чрез избора на обекти, гледни точки и детайли.

Български студенти са заснели архитектурни обекти в Азербайджан, а техни азербайджански колеги представят български градове. Така проектът излиза извън традиционното представяне на собственото културно наследство и превръща младите хора в активни участници в културния диалог между двете държави.

Сред градовете, представени в изложбата, са Гянджа и Варна, Сумгайът и Бургас, Шуша и Велико Търново, Шеки и Габрово, както и Нахичеван и Велико Търново, които са свързани с различни форми на партньорство и побратимяване.

„Градът е много повече от неговите сгради, улици и паметници. Градът са неговите хора, неговите спомени, неговата култура и преди всичко неговото бъдеще – младото поколение“, заяви посланикът на Азербайджан в България Елмар Маммадов при откриването на изложбата.

По думите му всяка фотография е лична гледна точка на млад човек към мястото, в което живее или което открива за първи път. Именно чрез подобни проекти официалните отношения между побратимени градове могат да се превърнат в реални човешки връзки между техните жители.

Посланикът подчерта и символиката на датата на откриването – 5 октомври, когато се отбелязват Световният ден на местообитанията, Световният ден на архитектурата и Световният ден на учителя. По думите му трите теми се срещат естествено в изложбата – местообитанието е мястото, в което живеем, архитектурата оформя средата около нас, а образованието подготвя хората, които ще изграждат бъдещите градове.

Особено значение има и фактът, че 2026 г. е обявена в Азербайджан за „Година на градоустройството и архитектурата“. Страната поставя акцент както върху опазването на богатото си архитектурно наследство, така и върху развитието на съвременни, устойчиви и иновативни градски среди.

В речта си Маммадов припомни и 900-годишнината от рождението на Аджеми Нахчивани – един от най-значимите представители на средновековната азербайджанска архитектура. По думите му неговото наследство показва как архитектурата може да премине през вековете и да продължи да говори на бъдещите поколения.

Директорът на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет София Сигайева също постави акцент върху ролята на студентите. По думите й те не трябва да бъдат само публика на културните инициативи, а техни активни участници и създатели.

„За нас беше важно да не представим просто красиви фотографии на архитектурни забележителности, а самите студенти да застанат зад обектива и да покажат тези градове през своя поглед“, посочи тя.

Изложбата показва архитектурни обекти, исторически паметници, храмове, обществени сгради и характерни градски пространства. Зад всеки кадър обаче стои не само конкретна сграда, а история за града, неговата памет и идентичност.

„Когато младите хора откриват друг град, те не просто откриват друго място. Те откриват друг начин да виждат света“, подчерта азербайджанският посланик.

Именно това е и основното послание на инициативата – че културното наследство може да бъде не само пазител на миналото, но и основа за нови приятелства между хората, градовете и държавите.

След официалното откриване гостите имаха възможност да видят и видео, представящо архитектурното развитие и градската трансформация на Баку и други азербайджански градове.

Изложбата е част от усилията за задълбочаване на културния и образователния диалог между България и Азербайджан и за активното включване на младите хора в развитието на отношенията между двете страни. Тя ще продължи 2 седмици.