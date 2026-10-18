Азербайджан празнува 35 години възстановена независимост

Азербайджан отбелязва 35 години от възстановяването на своята независимост — една от най-важните повратни точки в историята на страната. На 18 октомври 1991 г., с приемането от Върховния съвет на Азербайджанската ССР на Конституционния акт за държавната независимост на Република Азербайджан, волята на азербайджанския народ за свобода се превръща в реалност.

Съгласно новия закон, приет на 15 октомври 2021 г. по инициатива на президента Илхам Алиев, 18 октомври, който дотогава се отбелязваше като Ден на независимостта, вече е обявен за Ден на възстановяването на независимостта, а 28 май продължава да се чества като Ден на независимостта.

Въпреки 70-те години под властта на Съветския съюз, азербайджанският народ не забравя наследството на държавата, основана през 1918 г. и считана за първата демократична република на Изтока. Ценностите на тази република, която предоставя равни права на всички граждани без разлика на раса, религия, вероизповедание или пол, се възраждат през 1991 г.

КЪРВАВИЯТ 20 ЯНУАРИ: ПОВРАТНА ТОЧКА ПО ПЪТЯ КЪМ НЕЗАВИСИМОСТТА

Клането, извършено от съветската армия на 20 януари 1990 г. в Баку и други населени места, при което са убити мирни граждани, включително жени и деца, разклаща напълно доверието на азербайджанския народ в СССР. Това събитие се превръща в един от най-решаващите моменти, ускорили процеса на придобиване на независимостта на страната.

На 30 август 1991 г. Върховният съвет на Азербайджан приема декларация за провъзгласяване на независимостта. На заседанията през септември се обсъжда процесът на отделяне от Съветския съюз. На 18 октомври 1991 г. с мнозинство е приет Конституционният акт за държавната независимост на Република Азербайджан. В документа Съветският съюз е определен като окупатор, а Азербайджан е обявен за правоприемник на републиката, основана през 1918 г.

На проведения на 29 декември 1991 г. референдум почти целият народ гласува в подкрепа на независимостта.

КАРАБАХ Е ОСВОБОДЕН: АЗЕРБАЙДЖАН ВЪЗСТАНОВИ ТЕРИТОРИАЛНАТА СИ ЦЯЛОСТ

През 2020 г. славната победа във 44-дневната Отечествена война слага край на 27-годишната окупация благодарение на азербайджанската армия.

Историческата победа, увенчана с освобождаването на Шуша — сърцето на Карабах, — води до реално изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, които международната общност не успява да приложи в продължение на години.

През изминалите 35 години от възстановяването на независимостта Азербайджан ускорява икономическото си развитие и модернизира армията си. Благодарение на отношенията с Турция, издигнати до равнището на стратегическо сътрудничество, са реализирани редица енергийни и транспортни проекти. Чрез тях Азербайджан се превръща във влиятелен фактор на регионално и световно равнище.

Днес Азербайджан е не само държава, успяла да освободи териториите си от окупация, но и една от най-важните страни в региона — с растяща икономика, засилващо се дипломатическо влияние и стабилна държавна структура.