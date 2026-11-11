Азербайджански килими разказват вековни истории в сърцето на София

Вековни традиции, пъстри орнаменти и символи, съхранили паметта на поколенията, оживяват в София с изложбата „Азербайджанските килими: нишки на наследството – Перлата на Кавказ в сърцето на Пътя на коприната“. Експозицията беше открита тази вечер в Националния етнографски музей на площад „Княз Александър I“ и събра представители на дипломатическия корпус, народни представители и изтъкнати обществени личности.

Още в началото на събитието присъстващите запазиха минута мълчание в памет на жертвите на тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“.

Изложбата е организирана съвместно от Посолството на Република Азербайджан в България и Националния етнографски музей към Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Специален акцент в събитието беше дарението на пет азербайджански килима за българския музей, осигурено с подкрепата на компаниите PASHA Holding, PASHA Bank и Cash Capital.

В приветствието си посланикът на Азербайджан подчерта, че килимите са много повече от произведения на изкуството – те са живо отражение на историята, идентичността и културната памет на народа. Всеки орнамент, цвят и нишка разказват история, предавана от поколение на поколение.

Дипломатът изрази удовлетворение, че изложбата гостува именно в България – стратегически партньор на Азербайджан, който също притежава забележителни традиции в областта на художествените занаяти. Общото уважение към народното творчество създава естествен мост между двете страни, отбеляза той.

След архитектурното и градското наследство, представено в поредица от инициативи в България през последния месец, културната програма на Азербайджан продължава с фокус върху килимарството. Събитията са част от усилията за популяризиране на богатото азербайджанско наследство и за задълбочаване на културните отношения между двете държави, които през 2027 г. ще отбележат 35 години от установяването на дипломатическите си отношения.

Международният куратор и галерист Емин Мамедов със съпругата си Нана и художничката Мика Сав

Председателят на управителния съвет на „Азерхалча“ Емин Маммадов също се обърна към гостите, като представи традициите и съвременното развитие на азербайджанското килимарство.

Килимарството е сред най-ярките проявления на народното изкуство в Азербайджан. Векове наред майсторите предават знанията и уменията си на следващите поколения, съхранявайки характерните техники, цветове и орнаменти. В традицията се открояват няколко основни регионални школи – Губа, Ширван, Баку, Газах, Ганджа, Карабах и Табриз, всяка със своя специфична художествена символика и цветова палитра.

Особено място в развитието на занаята заема дружеството „Азерхалча“, чиято история е тясно свързана с развитието на националното килимарско изкуство. Днес неговите майстори съчетават традиционните техники със съвременния дизайн, като всяко изделие продължава да се изработва ръчно и носи индивидуалния почерк на своя създател.

През 2010 г. традиционното килимарство на Азербайджан е вписано в Представителния списък на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Изложбата ще бъде отворена за посетители от 12 ноември 2026 г. до 30 април 2027 г., предоставяйки възможност на българската публика да се докосне до едно от най-разпознаваемите културни богатства на Кавказ.