Невероятната история на последния мутафчия
Дисаги, чували и черги от козя козина хранели в миналото стотици семейства
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Дисаги, чували и черги от козя козина хранели в миналото стотици семейства
Етнографският музей в Силистра затвори врати, заради повреди в сградата. Фондохранилището, настанено в най-страната постройка в града е заплашено о...
По повод 24-та годишнина от Независимостта на Украйна, обявена на 24 август 1991 г., днес, от 18.00 ч. Посолството на Украйна в Република България и И...
От 7 до 9 април 2015 г. в зала № 19 на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН всеки ден ще се провеждат работилници за пи...
Регионалният исторически музей в Кюстендил представя в изложбената зала на джамия „Ахмед бей" етнографска изложба с дарения от сестрите Христина и Мил...
Кметът доктор Юлиян Найденов ще търси решение чрез европейските програми за финансиране Вековна сграда, в която се намира етнографският музей в Сил...
София. Инициатива "България за Япония" стартира в Националния етнографски музей в столицата от днес. Тя ще продължи до 7 февруари и ще се състои от оф...