Красотата на котленските килими ще бъде представена в Стара Загора
Изложбата ще бъде открита на 5 февруари 2026 г. и може да бъде посетена до 21 февруари 2026 г.
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Изложбата ще бъде открита на 5 февруари 2026 г. и може да бъде посетена до 21 февруари 2026 г.
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Изложбата е по Програма за развитие на селските райони
Най-старият килим, който се показва в изложбата е от 1830 г.
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