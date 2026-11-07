Колко струват бомбените заплахи, които объркаха полетите в Европа

Европейското небе се превърна в сцена на необичаен хаос. Самолети променят курса си, пилоти искат спешно кацане, военни изтребители излитат за ескорт, а стотици пътници остават блокирани по летищата. Причината не е лошото време или технически проблем, а поредица от сигнали за бомби, които впоследствие се оказват фалшиви.

Само за седмица са регистрирани над 20 подобни заплахи срещу пътнически самолети в Европа, включително случаи, засегнали Франция, Белгия и България. Нито един от сигналите досега не е довел до реално нападение, но последствията за авиокомпаниите са сериозни, съобщава CNBC, цитира "Флагман".

И тук идва големият проблем – дори когато всички подозират, че става дума за измама, никой няма право просто да я подмине.

Един сигнал, огромни разходи

Когато заплахата е отправена срещу самолет, който вече е във въздуха, се задействат строги процедури за сигурност. Екипажът трябва да прецени риска, да координира действията си с наземните служби и при необходимост да кацне на най-подходящото летище. Следват проверки, евакуация и често часове закъснение.

Според авиационния експерт Филип Баум едно отклоняване на полет може да струва на авиокомпанията до 250 хил. долара. В сметката влизат допълнителното гориво, резервните екипажи, пропуснатите връзки на пътниците и нарушенията в следващите полети.

На практика един фалшив сигнал може да обърка разписанието на десетки други самолети.

Случайност или организирана атака?

Специалистите по авиационна сигурност са обезпокоени не толкова от самите заплахи, колкото от тяхната честота и сходния начин, по който се подават.

„Никога не съм виждал подобно нещо през цялата си кариера“, коментира пред CNBC Вилфрид Ковент, ръководител на консултантска компания в сферата на авиационната сигурност.

Според него поредицата прилича на систематичен опит за нарушаване на нормалната работа на европейския въздушен транспорт.

Някои анализатори допускат, че зад сигналите може да стоят координирани групи, включително с евентуална държавна подкрепа. Засега обаче няма публично потвърдени доказателства за подобна връзка, нито установени извършители.

Защо самолетите не могат просто да продължат полета си?

Авиационната сигурност се основава на принципа, че всяка потенциално достоверна заплаха трябва да бъде оценена сериозно. Дори предишните 20 сигнала да са били фалшиви, това не означава, че следващият непременно ще бъде такъв. Решението за действията във въздуха се взема от командира на самолета след оценка на риска и координация със съответните служби.

Европейската агенция за авиационна безопасност предупреждава, че многобройните отклонявания увеличават натоварването на пилотите, летищата и ръководителите на въздушното движение. Така дори без реална бомба се създава допълнителен риск за нормалната работа на системата.

Европа търси решение

Националните авиационни власти вече обсъждат как да подобрят оценката на подобни заплахи, без да правят компромис с безопасността на пътниците. Промените обаче няма да бъдат бързи. Необходимо е съгласуване между държавите, авиокомпаниите, летищата и европейските институции. Експертите предупреждават, че ако кампанията продължи, подобни действия могат да засегнат и други транспортни системи – железопътни линии и магистрали.

Засега европейската авиация остава изправена пред неприятен парадокс: дори фалшивата бомба може да спре истински самолет, да блокира стотици пътници и да причини огромни финансови загуби. Именно това прави поредицата от заплахи толкова ефективна и толкова трудна за овладяване.







