Глобиха дясната ръка на Зеленски. Говори на руски

Ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов е говорил на руски език в качеството си на държавен служител и е бил принуден да плати глоба за това. Това съобщи в събота във Фейсбук комисарят по защита на държавния език Олена Ивановска, без да споменава Буданов поименно, предаде ДПА.

Тя написа, че обвиненият е признал нарушението и ще плати глобата в определения срок. Буданов не е коментирал случая. При първо нарушение украинският закон за държавния език предвижда глоби в размер от 3400 до 8500 гривни (между 75 и 187 долара).

Ивановска визира инцидент, при който началникът на кабинета на президента Володимир Зеленски е преминал от украински на руски език.

В понеделник няколкостотин души протестираха пред импровизиран военен затвор в предградие на Киев. Те подозираха, че Националната гвардия малтретира задържаните там дезертьори. Случаят привлече международно внимание. Украинските съдебни власти разследват дали военнослужещи са превишили правомощията си спрямо дезертьорите, държани там. Проверяват се и подозренията, че безредиците са били умишлено предизвикани.

След като протеста ескалира в село Петропавливска Боршчагивка бившият генерал от разузнаването Буданов пристигна на място, за да успокои ситуацията. Видеозапис показа как той разговаря с ранено 14-годишно момче в протеста - отчасти на украински, отчасти на руски език. По телефона той отговаря на сестрата на пострадалото момче на руски и също така дава указания на руски език.