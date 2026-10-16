Честит юбилей на Христо Кидиков

Рожден ден днес има един от най-обичаните български поп изпълнители Христо Кидиков, който празнива 80-ия си юбилей. Роден на 16 октомври 1946 г. в Пловдив, музикалната му дарба се проявява още в детството, вдъхновена от баща му, който го насочва към китарата и любовта към градската песен. По-късно Кидиков завършва Музикалното училище в Пловдив и Естрадния факултет на Българската държавна консерватория в София.

Професионалната му кариера започва през 70-те години на миналия век. С уникалния си кадифен глас и сценично излъчване той бързо завладява сърцата на публиката. През годините работи с емблематични състави като оркестър „София“ и оркестър „Серенада“, както и с големи композитори от рода на Тончо Русев и Атанас Косев. Сред най-популярните му и вечни хитове са „Хей, живот, здравей, здравей“ и „Македонка“.

Кидиков е носител на редица престижни награди от музикални фестивали в България и чужбина, включително „Златният Орфей“. Освен с музикалното си творчество, той се изявява и като писател, издавайки автобиографични книги, в които разказва за богатия си живот на сцената и срещите си с бележити личности. Христо Кидиков остава знакова фигура в българската естрада, символизираща позитивизъм, любов към музиката и преданост към публиката.

Днес празнуват още:

Николай Бареков, журналист

Стефка Янорова, актриса

Акад. Стоян Бабеков, композитор и диригент

Константин Илиев, белетрист и драматург

Ефросиния Миланова, F&B мениджър в УМБАЛ „Софиямед“

Проф. д-р Маргарита Кътева, началник Клиника по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“