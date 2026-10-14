Извънредно! Нов удар с дронове в Черно море

Танкерът YARA J, плаващ под флага на Коморските острови, е поразен от дронове тази вечер в румънските териториални води на Черно море край пристанище Сулина, съобщават от специализирания морски портал Maritime.bg и румънската информационна агенция News.ro. Вследствие на експлозията на борда на плавателния съд е възникнал пожар, а към района на Дунавската делта незабавно е насочен спасителният кораб SAR APOLLO.

Спасителна операция на осем мили от брега

Инцидентът е станал на около 8 до 10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина, в непосредствена близост до устието на река Дунав. Сигналът за бедствието е активирал спасителните служби в северната ни съседка малко след 20:00 часа.

„В сряда, 14 октомври 2026 година, в 20:25 часа Морският координационен център поиска намесата на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето за извършване на спасителна мисия при кораба YARA J, плаващ под флага на Коморските острови“, съобщиха официално от пресцентъра на агенцията ARSVOM, цитирани от News.ro.

Само шест минути по-късно, в 20:31 часа, спасителният плавателен съд SAR APOLLO е отплавал от базата си в Сулина към указаните координати в Черно море. Председателят на Свободния синдикат на моряците в Румъния Адриан Михалчою потвърди пред румънските медии, че търговският кораб е станал обект на директна въоръжена атака.

„Корабът YARA J беше мишена на атаки на рейда пред Сулина. Това се случи преди броени минути“, заяви Адриан Михалчою пред News.ro, като допълни, че по първоначални данни всички членове на екипажа са граждани на Сирия.

Разминаване за товара и състоянието на екипажа

Според първоначалната оперативна информация, разпространена от Maritime.bg, поразеният танкер с международен идентификационен номер IMO 9221803 е превозвал петролни продукти по маршрут към пристанище в Украйна, а моряците са били успешно евакуирани и спасени след избухването на пламъците.

По-късно вечерта от румънската Брегова охрана излязоха с официално съобщение пред телевизия Euronews România, което внася важни уточнения за състоянието на кораба. По данни на граничните власти плавателният съд се е намирал на котва на около 9 морски мили източно от местността Кашла Ваданей и е плавал под баласт, без реален горивен товар на борда. От Бреговата охрана посочват, че моряците са успели сами да потушат пожара, намират се в пълна безопасност и официално не са поискали евакуация след овладяването на огъня. В комюникето на граничната институция се потвърждава сигналът за пожар в териториалното море на Румъния, но все още не се посочва официално дали причина за възпламеняването е удар от безпилотен апарат.

Справка в международните морски регистри показва, че YARA J е специализиран танкер за химикали и петролни продукти, построен през 2001 година. Плавателният съд е с дължина от 118,37 метра, широчина 19 метра и обща товароподемност от 10 018 тона.

Вдигнати изтребители и серия от удари в Черно море

Ударът срещу танкера край Сулина съвпада с повишена военна активност във въздушното пространство над Дунавската делта. По-рано през деня от пресцентъра на Министерството на националната отбрана на Румъния съобщиха, че радарните системи са засекли въздушна цел, приближаваща румънската граница откъм Черно море. Заради заплахата от военновъздушната база край Борча по тревога са вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили. Според военното ведомство в Букурещ безпилотният апарат е навлязъл за кратко в националното въздушно пространство над териториалните води край Сулина в 17:38 часа и го е напуснал в 17:46 часа, като румънските власти все още разследват дали има пряка връзка между този дрон и вечерния пожар на танкера.

Инцидентът в румънски води е поредният епизод от масираната ескалация срещу търговското корабоплаване в западната част на Черно море през октомври. Само няколко часа преди взрива край Сулина, в 15:00 часа днес, българските власти официално прекратиха операцията по търсене и спасяване на изчезналите моряци от моторния кораб HS DIGNITY. Плавателният съд под флага на Гвинея-Бисау потъна след удар с дронове на 17 морски мили източно от Шабла по време на преход от Алжир към Румъния, а в издирването с участието на фрегатата „Верни“ се включиха общо 9 кораба и 2 хеликоптера.

Преди това три дрона поразиха плаващия под малтийски флаг кораб CHELSEA 3 източно от град Бяла, който днес беше снесен на юг заради влошеното време в морето. Още в началото на месеца край българските брегове след атака с безпилотни апарати потъна товарният кораб ALFA WATAN с 10-членен екипаж, а край румънския бряг беше потопен турският зърновоз Royad Mammadov, при което загинаха двама моряци и други 11 бяха спасени с участието на кораба SAR APOLLO.