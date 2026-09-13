Взривове разтърсиха най-важния петролен възел на Иран
Иранската Fars съобщи за експлозии откъм Персийския залив, а друга местна медия твърди за ракетен удар по малък танкер
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Иранската Fars съобщи за експлозии откъм Персийския залив, а друга местна медия твърди за ракетен удар по малък танкер
Нова военна операция се очаква през уикенда
"Рич Стари" е среднотонажен танкер с товар от около 250 000 барела метанол
Възможен разлив в пристанището на Дубай
За първи се случва
Москва твърди, че корабът е бил атакуван с украински дрон
Стотици танкери блокирани в Персийския залив
САЩ издадоха заповед за арест, Москва поиска хуманно отношение към екипажа
Още четирима моряци напускат бедстващия кораб
Осигурена бе храна на бедстващите моряци
Корабът навлиза в наши териториални води от Турция
Има загинали и изтичане на мазут
Морските държави не се броят по шезлонгите, а по това доколко могат да се възползват от морските простори
Експлозия и пожар далече от Червено море. Какво става?
Военен кораб на САЩ е отговорил на сигнала за бедствие на превзетия танкер
МВнР изяснява всички обстоятелства относно танкера „Сентръл парк“
Повреда в двигател на петролен танкер
Позиция на Министерството на външните работи на Русия
Христо Алексиев и Росен Христов на вечеря с гръцкия енергиен министър
Бензин и дизел трябва да поевтинеят. Но не и синьото гориво, казва Васко Начев