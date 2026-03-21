Танкер успя да премине Ормузкия проток. Проби с тактиката "зомби кораб"

Кораб, маскиран като изведен от експлоатация газов превозвач „Джамал“, успя да премине затворения Ормузки проток, който е под контрола на Иран.

Това съобщи Bloomberg, позовавайки се на данни от системите за проследяване на кораби.

Според агенцията, корабът, идентифициращ се като танкер Jamal LNG, е напуснал протока сутринта на 20 март.

Истински танкер с това име е бил предложен за разглобяване в Индия още през октомври 2025 г.

Това е първият известен случай на използване на тактика "зомби кораб" за преминаване през Ормузкия проток от началото на ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Джамал се появил за първи път на радара на 13 март в залива Оман. След това корабът изключил транспондерите си и изчезнал от наблюдението, като се включил отново на 20 март в Персийския залив край бреговете на Шарджа, ОАЕ, без да уточнява дестинацията си.

Последният му сигнал преди това беше регистриран край югоизточното крайбрежие на Иран.

Вчера Wall Street Journal публикува за използването на американски ударни самолети за атака срещу иранските военноморски сили като част от операцията за разблокиране на протока Ормуз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com