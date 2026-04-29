Ето колко е платил Пентагонът за войната в Иран

Военната машина на САЩ е погълнала внушителните 25 милиарда долара от началото на конфликта с Иран до момента. Тази стряскаща цифра бе официално обявена от Министерството на отбраната пред Конгреса, съобщава "Асошиейтед прес". Изслушването в Комисията по въоръжените сили в Камарата на представителите се превърна в истинска арена на политически сблъсъци, докато администрацията на Доналд Тръмп се опитва да оправдае цената на войната в Близкия изток.

Къде отиват парите?

Изпълняващият длъжността главен финансов директор на Пентагона Джулс Хърст III представи детайлен разчет, според който лъвският пай от средствата за войната срещу Иран е изразходван за въоръжение и боеприпаси. По думите му интензивността на конфликта е наложила огромни разходи не само за самото водене на бойните действия, но и за логистична подкрепа и спешна подмяна на повредена или унищожена военна техника.

"Разходите отразяват реалността на една динамична и високотехнологична война", коментира Хърст пред законодателите, подчертавайки, че поддържането на американското превъзходство в региона изисква постоянен финансов поток.

План за 1,5 трилиона долара

Междувременно министърът на отбраната Пийт Хегсет се яви на своето първо изслушване в Капитолия, откакто САЩ официално влязоха в конфликт с Техеран. Поводът обаче не бе само текущата сметка, а мащабното предложение за военен бюджет за 2027 г. Планът предвижда разходите за отбрана да скочат до историческите 1,5 трилиона долара.

Хегсет, подкрепен от председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн, аргументира искането с аргумента, че американската армия се нуждае от пълна трансформация. Основните приоритети, заложени в новия бюджет, включват масово производство и внедряване на ново поколение бойни дронове, разширяване на военноморския флот и изграждане на непробиваема противоракетна отбрана, способна да спре иранските балистични заплахи.

Гневът на демократите

Проектобюджетът обаче срещна яростна съпротива от страна на демократите. Те обвиниха администрацията на Тръмп, че е въвлякла страната в "безкрайно скъп конфликт" без изричното позволение на Конгреса. Критиците подчертаха, че масираното използване на ресурси е довело до "опасно изчерпване" на стратегическите запаси от боеприпаси на САЩ, което поставя под въпрос националната сигурност в други точки на света.

Освен финансовата страна, дебатът бе помрачен и от тежки хуманитарни обвинения. Администрацията е подложена на натиск заради трагичния инцидент с бомбардировката на девическо училище в Иран, при която загинаха над 160 деца. Законодателите поставиха въпроса дали САЩ все още спазват международните норми за водене на война и доколко армията е подготвена да се справя с асиметричните заплахи, като рояците от ирански дронове, без да се стига до подобни цивилни жертви

Изслушванията продължават, а въпросът колко още ще струва победата остава без ясен отговор на фона на растящото напрежение в Близкия изток и политическото разделение във Вашингтон.

