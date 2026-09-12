Тръмп задейства извънреден закон заради критичен недостиг
Пправомощията за справяне с кризата в доставките са в ход
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Пправомощията за справяне с кризата в доставките са в ход
Сметката за боеприпаси е погълнала рекорден бюджет
Доналд Тръмп обяви, че е уверен в подкрепата на своите избиратели. Кандидатът за президент на САЩ обяви на среща в Айова, че дори да стреля по мирни ж...