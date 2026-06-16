Тръмп задейства извънреден закон заради критичен недостиг

Президентът на САЩ Доналд Тръмп задейства Закона за отбранителното производство (Defense Production Act), за да се справи спешно с тежките ограничения в доставките на оръжия и да стимулира производството на боеприпаси и свързаните с тях вериги за доставки. Новината беше съобщена от агенция Ройтерс, която се позовава на официално публикуван президентски меморандум. Този радикален ход идва на фона на ескалиращото и дълбоко безпокойство в политическите и военните кръгове във Вашингтон относно реалната способност на американските оръжейни компании да отговорят на огромното съвременно търсене.

Задействането на този закон, датиращ от епохата на Корейската война, дава на Белия дом извънредни правомощия да принуди частни компании да дадат приоритет на държавните военни поръчки. По този начин администрацията се опитва да реорганизира индустрията, така че националната отбрана да има абсолютен приоритет пред търговските пазарни интереси.

Пряка заплаха за националната отбрана на Съединените щати

Мотивите зад решението на Белия дом са изключително крайни и показват мащаба на проблема в американския военнопромишлен комплекс. В официален меморандум, адресиран директно до ръководителя на Пентагона, Доналд Тръмп заявява категорично, че са налице условия, които могат да представляват пряка заплаха за националната отбрана или за програмите за поддържане на общата отбранителна готовност на страната.

Като основни и най-критични причини за предприемането на този извънреден ход американският държавен глава посочва силно ограничения производствен капацитет на фабриките в момента, уязвимите и несигурни вериги за доставки, сериозните зависимости, свързани с прекалено дълги срокове за производство и доставка, както и редица други производствени затруднения по веригата. Текстът ясно показва, че американската военна машина се сблъсква със системни логистични блокажи, които не могат да бъдат разрешени чрез стандартните пазарни механизми.

Глобалният контекст и изтощените арсенали

Според военни анализатори, задействането на Закона за отбранителното производство е закъснял, но неизбежен отговор на променената геополитическа реалност. Годините на мащабни доставки на въоръжение за различни конфликтни точки по света, комбинирани с бавното темпо на възстановяване на запасите, буквално са изпразнили складовете на Пентагона. Сега американската държава е принудена да се намеси директно в частния сектор, за да осигури суровини, компоненти и работна ръка за заводите за боеприпаси. Този ход е ясен сигнал към глобалните съперници на Вашингтон, че САЩ преминават към по-агресивна и централизирана икономическа политика в името на своята военна мощ.

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