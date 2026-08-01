Тежка катастрофа погуби наш сънародник в Нидерландия

45-годишен българин загина при тежка катастрофа между микробус и камион на път N48 край нидерландското селище Балкбруг. Нашият сънародник е бил един от седемте души, пътували в микробуса, съобщи агенция АНП. Ударът е бил толкова силен, че няколко от пътниците останали заклещени в превозното средство. Българинът е починал на място.

Тежкият инцидент е станал в четвъртък. На мястото били изпратени екипи на полицията, пожарната и спешната помощ, които започнали операция за освобождаването на затиснатите хора.

След като били извадени от останките на превозните средства, няколко от пострадалите били транспортирани в болница със сериозни травми. Не се съобщават подробности за тяхната самоличност и актуалното им състояние.

Водачът на товарния автомобил е останал невредим при сблъсъка. Причините за катастрофата и точният механизъм на удара се изясняват от нидерландската полиция.