Парламентът реши за отпуската по бащинство

Парламентарната Комисия по труда, демографската и социалната политика отхвърли на първо четене законопроект за промени в Кодекса на труда, внесен от Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ и група народни представители.

Предложението предвижда 15-дневният отпуск по бащинство да може да се ползва по-гъвкаво според нуждите на семейството – наведнъж или на части в рамките на първата година от раждането на детето. Със законопроекта се премахва и изискването отпускът задължително да започва от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

Законопроектът беше отхвърлен с 9 гласа „против“, 8 „за“ и 3 „въздържали се“.

Според Венко Сабрутев промяната ще позволи на бащата да бъде до майката и детето в моментите, когато семейството има най-голяма нужда от подкрепа.

Социалният министър Наталия Ефремова обаче заяви, че ресорното ведомство не подкрепя предложението. Тя припомни, че по действащите правила 15-дневният отпуск се ползва от датата на изписване на детето. По думите ѝ режимът е съобразен с необходимостта бащата да изгради най-пряката връзка с новороденото именно в първите дни.

Ефремова предупреди и за риск при разделянето на отпуска на части – работодателят би могъл по-лесно да отказва отделни периоди от него.

От ГЕРБ-СДС заявиха подкрепа за законопроекта. Илияна Жекова посочи, че между първо и второ четене текстовете могат да бъдат прецизирани, така че да не допускат различни тълкувания.

Представители на „Прогресивна България“ призоваха предложенията да бъдат внимателно обмислени, тъй като промяната може да засегне самата философия на отпуска по бащинство.

Законопроектът получи подкрепа от ДПС, „Възраждане“ и „Демократична България“. От ДБ също настояха текстовете да бъдат прецизирани, за да се избегне възможността работодател да отказва този вид отпуск.

Българската стопанска камара изрази мнение, че действащата уредба е добра.

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов подкрепи законопроекта.