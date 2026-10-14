Общество

Екстрадираха Стоян Колев от Испания

Инфлуенсърът е върнат у нас с белезници, предстои да бъде задържан в Пазарджик

Екстрадираха Стоян Колев от Испания
14 окт 26 | 16:23
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Фатме Мустафова

Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е на българска територия. Това става ясно от видео, публикувано в профила на инфлуенсъра в Instagram, на което се вижда как той слиза от самолет с белезници на ръцете.

Пред NOVA адвокатът му Тервел Раев потвърди, че клиентът му е върнат в България днес.

По думите на защитника предстои Колев да бъде задържан в Пазарджик. Инфлуенсърът е нарушил наложената му мярка „домашен арест“, след което е избягал в Испания. Впоследствие прокуратурата е променила мярката му на „задържане под стража“.

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Автор Фатме Мустафова

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