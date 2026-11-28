Военнотранспортният самолет "Спартан" излетя от София за Марсилия, за да върне в България пострадалите при нападението над фенове на "Левски" по време на мача с "Олимпик" в Лига Европа.

По разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов самолетът от състава на Военновъздушните сили изпълнява полет по маршрут София - Марсилия - София. На борда пътува медицински екип от Военномедицинска академия - лекар и медицинска сестра, които ще окажат необходимата помощ по време на транспортирането.

Очаква се с военния самолет да бъдат върнати трима български граждани, които все още се намират във френска болница, както и други наши сънародници при необходимост. Прибирането на пострадалите ще бъде съобразено с медицинското им състояние и разрешението на лекуващите лекари.

11 българи пострадаха при нападението

Общо 11 български граждани са пострадали при насилието около двубоя между "Олимпик" (Марсилия) и "Левски". Шестима са били транспортирани до болнични заведения, а останалите са получили медицинска помощ на място. Към момента трима наши сънародници все още са в болница, като двама остават под лекарско наблюдение.

Един от най-тежко пострадалите е с черепно-мозъчна травма и мозъчен кръвоизлив. Той е настанен в реанимация, но е в съзнание и контактен. Лекарите трябва да преценят дали състоянието му позволява да бъде транспортиран със самолет. Друг българин е с по-лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан. Третият човек е придружител и не се нуждае от болнично лечение.

Здравният министър Катя Ивкова поддържа постоянна връзка с пострадалите и следи състоянието им. Българските консулски представители също са на място, разговарят с ранените и лекуващите ги лекари и съдействат за прибирането им.

България настоява за пълно разследване

Нападението над привържениците на "Левски" предизвика остра реакция в България. Министерството на външните работи изпрати дипломатическа нота до френската страна с настояване за пълно изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

Генералното консулство на България в Лион поддържа връзка с френските институции, а генералният консул, почетният консул в Марсилия и полицейското аташе в Париж следят развитието на случая и оказват съдействие на пострадалите и техните близки.

Френската прокуратура започна две отделни разследвания - за насилието срещу българските привърженици и за твърденията за провокации и подбуждане към омраза. Разследващите анализират и записите от камерите на стадиона.

Случаят предизвика реакция и на най-високо политическо равнище. Президентите на България и Франция осъдиха насилието, а Еманюел Макрон заяви, че подобни действия няма да останат без последствия.

Сега най-важното е пострадалите българи да се приберат безопасно у дома. За целта държавата изпрати военен самолет и медицински екип, който да бъде до тях по време на обратния полет.