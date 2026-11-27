"В Марсилия нямаше мач, имаше война!" С тези думи изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров описа случилото се на стадион "Велодром" в Марсилия, където български привърженици бяха нападнати преди двубоя с "Олимпик" от Лига Европа. Бившият нападател на "сините" Валери Божинов също избухна с гневно обръщение, в което определи случилото се като "клане" и призова българските власти да потърсят отговорност от Франция, УЕФА и организаторите на срещата.

Сблъсъците разтърсиха футболната общественост, а разказите на очевидци разкриват тежестта на нападението. Българските привърженици са били атакувани от група френски фенове, въоръжени с прътове, ножове и сигнални ракети. По време на безредиците е използван и газ.

Нападателите преминали през стадиона към българските сектори

Спортният журналист Светослав Табаков, присъствал на стадиона, разказа пред БНР, че група френски фенове е преминала през централната част на съоръжението и е стигнала до секторите с български зрители.

Първоначално са били нападнати около 200 привърженици на "Левски", настанени във VIP сектора. Други приблизително 500 българи са били отделени в ограден сектор.

"Мелето започна 10 минути преди началото на мача", уточни Табаков. По думите му полицията се е появила на трибуната едва около 18-ата-20-ата минута от срещата, когато напрежението вече било утихнало.

Петима българи са пострадали - двама от VIP сектора и трима от другия сектор. Те са били откарани във френски болници, но впоследствие са се прибрали в България.

Сред най-тежките кадри от нападението е и този, на който български привърженик се опитва да предпази жена от ударите на нападателите.

Боримиров: Как е възможно толкова хора да нахлуят при нашите фенове?

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров постави сериозни въпроси за организацията на сигурността на стадион "Велодром". Той поиска обяснение как голяма група нападатели е успяла да премине през съоръжението и да достигне до българските привърженици.

Боримиров разкри и каква е била позицията на делегата на УЕФА от Португалия. Според него представителят на европейската футболна централа е заявил, че не е разполагал с информация, която да наложи прекратяване на срещата.

Ръководството на "сините" постави под въпрос действията на охраната и стюардите, както и реакцията на полицията. Основният въпрос е защо не е била предотвратена атаката и защо органите на реда са се появили на трибуните толкова късно.

Божинов: Това беше клане! Сезирам българското управление

Бившият нападател на "Левски" Валери Божинов, който е присъствал на мача на "Велодром", също не скри възмущението си. Във видеообръщение в социалните мрежи той отправи тежки обвинения към организаторите на двубоя и поиска незабавна реакция от българските институции.

"Приятели, намирам се на стадион "Велодром" след мача между Марсилия и Левски. Всички знаете какво се случи днес на мача. Това не беше мач, това беше клане. Клане спрямо нашите фенове, спрямо български граждани, спрямо феновете на Левски - това е недопустимо", заяви Божинов.

Той изрази опасенията си, че нападението е било организирано със съдействието на хора от управата на стадиона.

"Смея да твърдя, че това беше организирано заедно с управниците на стадиона. Това е недопустимо, което се случва. В XXI век, в Европа, във Франция - това е недопустимо!", заяви бившият футболист.

Божинов призова Министерството на външните работи да сезира незабавно френските власти и УЕФА и да настоява за поемане на отговорност от всички, участвали в организацията на срещата.

"Тук има майки, деца, хора, възрастни, стари, млади... Говорим за човешки живот", подчерта той.

В обръщението си Божинов се обърна и към президента Румен Радев, както и към българското държавно ръководство с призив да защитят правата на българските граждани.

"Сезирам цялото българско управление, което е на власт, и всички, които са замесени и свързани с политиката и отговарят за България, защото българският гражданин заслужава уважение и респект", заяви той.

Вуцов и Макун: Кощунство и абсолютен срам

Футболистите на "Левски" също реагираха остро на случилото се. Вратарят Светослав Вуцов определи нападението като "кощунство спрямо нашите фенове" и заяви, че според него виновните трябва най-малкото да бъдат извадени от европейските турнири.

Венецуелският футболист Кристиан Макун нарече инцидента "абсолютен срам". Той разказа, че играчите трудно са успели да се концентрират върху срещата след видяното по трибуните.