Радев на извънредна среща с Рюте за бъдещето на Черно море

Президентът на Румъния Никушор Дан и българският премиер Румен Радев ще се срещнат днес с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за разговори относно сигурността в Черно море, съобщи Президентската администрация на Румъния в прессъобщение.

„В дневния ред на тристранната среща ще бъдат и скорошните инциденти, предизвикани от дронове, включително тези, насочени срещу кораби в периметъра на Черно море, които пораждат безпокойство относно влошаването на ситуацията със сигурността в региона“, уточняват от Котрочени.

При пристигането си в Брюксел Никушор Дан бе запитан и за последните атаки в Черно море, в териториалните води на Румъния, „дали става дума за директна и умишлена атака срещу Румъния и дали Румъния ще задейства Член 4 от Договора за НАТО“.

„Тъй като са изминали сравнително малко часове и искаме да разполагаме с всички данни за това какво точно се е случило, очевидно е, че реакция ще има. Ще има реакция от страна на румънската държава“, отговори президентът Никушор Дан.

Срещата идва след серия от инциденти в Черно море, при които търговски кораби бяха ударени от дронове. Кораб под флага на Сан Марино, намиращ се на 14 морски мили от Сулина (около 22 км), поиска помощ в четвъртък сутринта от румънските власти след избухнал пожар на борда.

Все още не се знае дали корабът е бил ударен от дрон, но изминалата нощ четири изтребителя F-18 и F-16 бяха вдигнати под тревога, след като радарите на Министерството на националната отбрана засекоха група дронове в близост до Сулина и в района на Змийския остров.

Това бе вторият инцидент за последните 12 часа, при който търговски кораб се запали отново в румънски териториални води, в района на Сулина. Министърът на отбраната съобщи, че се извършват проверки, за да се установи дали корабът, който се запали в сряда вечерта, е бил ударен от дрон.

Във вторник два кораба потънаха в България, след като бяха ударени от дронове. България извика руския посланик и осъди инцидентите, а премиерът Румен Радев заяви, че София ще инициира консултации с Румъния и Турция за изготвяне на съвместни предложения за подобряване на безопасността на корабоплаването в Черно море.

Властите в София не изключват и задействането на Член 4 от Договора за НАТО, съобщи Радио България след инцидентите с дронове. Член 4 от НАТО предвижда, че „Страните ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е застрашена териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от Страните“.

Румънският министър на отбраната Раду Мируца обяви в сряда вечерта, че е предложил на българския си колега подписването на съвместно писмо до ръководството на НАТО, с което да се поиска общо военно командване на черноморските държави от Алианса.

„Румъния е готова да поеме ръководството на командването и да приюти структурата на румънското крайбрежие на Черно море от 2028 г. Дотогава приемаме то да осъществява дейността си на турското крайбрежие на Черно море с участието на румънски и български офицери“, написа Мируца във Facebook.

Европейският съюз ще обсъди в рамките на своята среща на върха предложение за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море, заяви в четвъртък българският министър-председател Румен Радев преди Европейския съвет в Брюксел, според Ройтерс.

„Днес ще обсъдим предложението за мораториум, имащ за цел да сложи край на атаките срещу цивилни кораби в Черно море“, каза Радев при пристигането си на срещата на върха.

Спасителните екипи в момента издирват осем изчезнали членове на екипажа от един от двата танкера за химически продукти, които се запалиха през нощта в румънските териториални води в Черно море.

Корабът „Wine Trader“ под флага на Сан Марино, намиращ се на 14 морски мили от Сулина (около 22 км), поиска помощ в четвъртък сутринта от румънските власти след пожар на борда. На борда е имало 12 души, като 8 от тях се водят за изчезнали, съобщи Румънската морска власт.