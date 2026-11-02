Какво крие контейнерът край Царево? Военни и прокурори на място

Денонощна охрана е осигурена около корабния контейнер, изхвърлен от морето между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“ край Царево. Районът ще остане под наблюдение до приключването на всички процесуално-следствени действия, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков.

По случая вече е образувано досъдебно производство във Военната прокуратура в София. Уведомени са всички компетентни институции, а на място са изпратени служители на Военна полиция, които трябва да извършат първоначалния оглед.

Към момента няма данни контейнерът да съдържа опасен товар, но това е само предварителна оценка. Действителното му съдържание все още не е установено. По-рано от Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че според първоначалната информация той е обозначен като товар с коледна украса.

След приключването на огледа ще бъде организирано изваждането и транспортирането на контейнера и предметите в него. Всички действия ще се извършват под ръководството и по разпореждане на наблюдаващия прокурор.

Все още няма конкретен срок за отварянето и преместването на контейнера от брега. Това ще зависи както от хода на разследването, така и от метеорологичните условия. При силни валежи и влошаване на времето работата може временно да бъде спряна.

Има основания да се предполага, че контейнерът е свързан с потъналия преди дни контейнеровоз „Contship Jet“, собственост на либерийска компания, посочи областният управител. Произходът му обаче все още не е официално потвърден.

Корабът потъна в Черно море край нос Калиакра, след като беше поразен от морски дронове. Част от превозваните контейнери паднаха във водата, а морските власти предупредиха корабоплаването за свободно плаващи обекти. Вчера в района на Бургаския залив бяха забелязани няколко контейнера, които представляват потенциална опасност за корабите и крайбрежието.

Междувременно експерти от РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда взеха проби от морската вода. Целта е да се установи има ли замърсяване в района. Резултатите от лабораторните анализи ще бъдат оповестени публично.