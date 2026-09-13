Стана ясно как ловят свръхтежките камиони по пътищата ни
Новата технология следи теглото на превозните средства в реално време и пази пътищата от разрушаване
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Новата технология следи теглото на превозните средства в реално време и пази пътищата от разрушаване
ТИР разпиля товара си
По сведения на военните власти екипажът е напуснал кораба, който е застанал на котва
Най-притеснително е, че не може да се определи състоянието на товара
Промяната е предвидена в проект за изменение на Наредбата за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
По първоначални данни няма пострадали. Няма и щети по други автомобили
Компании от Изтока проявяват интерес към индустриалната зона в града В Бургас ще бъде изградено карго летище, а компании от Изтока проявяват интерес...
Нова компания на бизнесмена ще вози въглищата от мините до тецовете му Христо Ковачки загърбва БДЖ. Бизнесменът вече е подал заявление за издаване на...
Сингапур. Сингапурските митнически власти са заловили 1 тон слонова кост, пренасян от Африка за друга азиатска държава, съобщава АФП. Незаконният тов...
Пътниците се превозват с автобуси
Отлагат поскъпване с 30 ст. на най-евтиното гориво