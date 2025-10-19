Стана ясно как ловят свръхтежките камиони по пътищата ни

Тежкотоварните камиони вече няма да могат да надхитряват пътните кантарни проверки. Националното тол управление представи детайли за работата на новата система за претегляне в движение, която измерва теглото на превозните средства над 3,5 тона, докато се движат. Технологията е създадена по международен стандарт и цели по-добър контрол, безопасност и опазване на пътната инфраструктура.

Международен стандарт и високотехнологични сензори

Системата е изградена по стандарта OIML R134, който задава строги изисквания за точност, калибриране и проверка на измерванията. Използваните сензори са на американската компания „Intercomp“, чиято технология вече се прилага в Австрия и Полша за контрол и санкциониране на претоварени превозни средства.

При проектирането са анализирани 100 пътни участъка, подходящи за монтиране на сензори, като са избрани онези с равен терен и минимален наклон – до 1% по надлъжната и напречната ос. Всеки участък за измерване е с дължина 60 метра, за да се осигури стабилност и елиминиране на външни фактори, които биха повлияли на резултатите.

Как работи „умната“ везна на пътя

Конфигурацията на системата е матрична – сензорите са подредени по двойки, така че всяко колело на камиона се измерва повече от веднъж. Всеки сензор отчита натиска два пъти – основно и коригиращо, което елиминира възможността за грешка при еднократно отчитане.

Калибрирането на системата се извършва чрез еталонно превозно средство, което предварително се претегля на стационарна везна с висока точност. Получените стойности се въвеждат в системата, така че дори минимален наклон на пътя да бъде компенсиран при калибрирането. Това гарантира, че всеки отчетен килограм е реален, независимо от условията на движение.

Митът за „спирачката, която утежнява“

Един от най-често задаваните въпроси е дали натискането на спирачка по време на преминаване влияе на точността. Тол управлението е категорично: това е мит. При спиране не възниква сила, която да увеличава теглото на превозното средство – спирачните сили действат хоризонтално, а системата измерва само вертикалното натоварване.

Единствените изключения са при превоз на течности или живи животни, при които временно може да се промени разпределението на масата. Именно затова цистерните имат вътрешни прегради, а животинските превози се контролират по специални правила.

По-малко претоварени камиони, повече безопасност на пътя

Системата за претегляне в движение осигурява постоянен и автоматизиран контрол, който не зависи от присъствието на инспектори. Данните се изпращат в реално време към Националното тол управление, което позволява навременно санкциониране на нарушителите.

Чрез тази технология България се нарежда сред европейските страни, които използват интелигентен пътен контрол за защита на инфраструктурата и превенция на катастрофи. Или както обобщават от Тол управлението – „умните кантарни системи няма да спират трафика, но ще спрат безконтролната експлоатация на пътищата“.

