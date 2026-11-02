Самолет за София приземи аварийно в Будапеща. Има ли опасност

Самолет на авиокомпания Wizz Air, изпълняващ полет от Лондон (Лутън) до София, се подготвя да продължи пътуването си към България, след като беше отклонен към Будапеща заради сигнал за бомбена заплаха на борда.

От авиокомпанията съобщиха, че всички проверки за сигурност са приключили успешно и не са установени заплахи. Самолетът е кацнал безопасно на международното летище „Ференц Лист“ в унгарската столица.

След получаването на сигнала унгарски изтребител „Грипен“ е бил вдигнат във въздуха и ескортирал пътническата машина до кацането ѝ в Будапеща. Това съобщи по-рано днес унгарският министър на отбраната Ромулус Русин-Сенди във Фейсбук, цитиран от националната новинарска агенция МТИ.

След приземяването самолетът е бил насочен към специално определена стоянка, където компетентните органи са извършили необходимите проверки на машината и пътниците.

От Wizz Air потвърдиха, че действията са предприети в съответствие с установените протоколи и процедури за сигурност. Компанията оказва пълно съдействие на властите и подчертава, че безопасността на пътниците и екипажа остава неин основен приоритет.

След приключването на проверките и установяването, че няма заплаха, самолетът се подготвя да възобнови полета си до София.